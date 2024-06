L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione riguardante Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano tra Di Lorenzo ed il Napoli potrebbe finire a fine Europeo, ma Conte e Manna stanno tessendo la giusta tela per trattenere il Capitano. L’ombra della Juve è sempre ingombrante, i bianconeri sono in attesa per affondare il colpo. Ma ieri sono successe delle cose. Sono una storia di Instagram in cui Di Lorenzo ha ripostato una story pubblicata dall’account ufficiale Napoli, dedicata proprio al capitano e all’inizio dell’Europeo. La seconda invece riguardano le parole del suo procuratore Giuffredi che afferma che non ha mai parlato con la Juventus e con Giuntoli. e che non è scontata la sua permanenza. Il prossimo passo dovrebbe andare in scena dopo la fase a gironi dell’Europeo.