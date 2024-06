CdS – Napoli su Borna Sosa: fu accostato al Tottenham di Conte, torna di moda il terzino dell’Ajax

Con il match d’apertura degli Euro 2024, è ufficialmente iniziata la nuova edizione degli Europei e sarà l’occasione per veder giocare nuovi possibili colpi di mercato, tra cui Borna Sosa, terzino dell’Ajax e della Nazionale croata.

Ne parla il Corriere dello Sport: “Alle porte del mercato della stagione 2022-2023, Borna Sosa fu accostato al Tottenham, agli Spurs di Antonio Conte: alla fine non se ne fece più nulla e rimase allo Stoccarda, salvo poi trasferirsi all’Ajax nella scorsa stagione. Un giro di calendario e via: Conte arriva al Napoli e il mancino della nazionale croata che oggi debutterà all’Europeo con la Spagna è tornato di moda“.

Il terzino croato è uno dei perni della formazione croata, in special modo per questi Europei: la sua Nazionale dovrà affrontare anche l’Italia di Luciano Spalletti. Sarà una buona occasione per i tifosi del Napoli per vederlo giocare.

Durante l’ultima stagione all’Ajax, Borna Sosa ha collezionato 27 presenze e 5 assist. Il passaggio dallo Stoccarda, sua ex squadra, alla formazione olandese è costato poco meno di 10 milioni.