CdS – Il Napoli riflette su Vranckx: il centrocampista belga avrebbe caratteristiche ritenute adatte per Conte

Il Napoli di Antonio Conte ha messo gli occhi su Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg e della Nazionale belga.

L’ex Milan è fresco di convocazione agli Europei e il suo impiego in Nazionale potrebbe essere un’ottima vetrina per il centrocampista belga: “Qualcosa comincia a muoversi anche a centrocampo: il Napoli riflette sul belga Aster Vranckx del Wolfsburg, ex Milan, 21 anni. Se uscirà qualcuno, considerando che Conte vuole valutare tutti e la squadra giocherà soltanto il campionato e la Coppa Italia, il centrocampista centrale del Belgio avrebbe caratteristiche ritenute adatte: sa fare lo schermo davanti alla difesa e sostenere la manovra in fase offensiva”.