Calciomercato – Lukaku rimane in cima alla lista dei desideri: Conte lo vuole

Romelu Lukaku è uno dei primi obiettivi di mercato del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport stamane: “Il Napoli resta alla finestra e, intanto, non perde di vista Romelu

Lukaku. Per lui garantisce Conte. Tra i due c’è un feeling speciale che nei due anni all’Inter si è tradotto in 64 gol da parte del belga e una ricca cessione (con plusvalenza monstre) al Chelsea. Lukaku sa dell’interesse del Napoli, dunque di Conte, con cui sarebbe felice di tornare a lavorare. La clausola è di L’ucraino in lista per sostituire Osi Il preferito resta sempre Lukaku 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma potrebbero servirne anche poco più della metà, circa 25, per convincere il Chelsea”.