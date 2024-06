L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’obiettivo di rinforzare la difesa per il Napoli. Secondo il quotidiano al Napoli servono due difensori centrali che diano sicurezza e siano garanzia di affidabilità e per questo motivo Manna sta parlando già da qualche tempo con l’agente di Hermoso, che rappresenta pista parallela a Buongiorno. Il capitano del Torino è la priorità, lo spagnolo resta sullo sfondo come secondo colpo. Due trattative parallele che il ds Manna sta conducendo provando ad assecondare le indicazioni di Antonio Conte. Una cosa è certa: il Napoli vuole rinnovare la difesa con due centrali dopo i 48 gol subiti nello scorso campionato. Lo spagnolo si è appena svincolato dall’Atletico Madrid. Il suo agente dialoga con Manna e ci si confronta sulla richiesta d’ingaggio da una parte e la proposta del club dall’altra.