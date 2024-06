Cds – Napoli, il PSG insiste per Kvaratskhelia, ma per ADL e Conte è incedibile

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta di un PSG che continua a provarci per Khvicha Kvaratskhelia, ma per ADL e Conte il georgiano è incedibile: “Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte viaggiano in piena sintonia per quanto riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. E il titolo della riunione sembra essere proprio questo: Kvara non si tocca. Lui, il primo punto che ha messo d’accordo tutti: Kvaratskhelia è incedibile, il Psg è in pressing ma nessuno ha intenzione di lasciarlo andare. Il tecnico ritiene che Khvicha sia una delle pietre miliari della storia che si appresta a scrivere e il presidente è perfettamente d’accordo. Certo, bisogna trovare la quadra sul rinnovo, sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria in stile Osi, ma la fiducia è totale“.