In difesa il primo obiettivo rimane Buongiorno: contatti sempre più stretti

Alessandro Buongiorno è il primo obiettivo della difesa azzurra.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Tra le priorità del ds Manna l’arrivo di un paio di difensori centrali. Il primo della lista, da settimane, è Alessandro Buongiorno, 24 anni, capitano del Torino. La trattativa sta entrando nel vivo, De Laurentiis vuole affondare il colpo, il centrale granata è il preferito di Conte e per questo il Napoli, che già ci aveva provato in passato, sta intensifi cando i dialoghi con l’entourage del giocatore, ora impegnato con l’Italia di Spalletti in vista degli Europei”.