Gazzetta – Il colpo che sognavano i napoletani: Conte come Maradona, ecco perchè

L’arrivo di Antonio Conte può essere comparato, anche se in minima parte, allo storico acquisto di Diego Armando Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui entrambi sarebbero visti come condottieri di un popolo, quello partenopeo: “Come accadde nell’estate di quaranta anni fa per Maradona, anche se un gradino sotto – come per tutto il resto delle storie -, i napoletani hanno seguito e aspettato l’uomo della svolta calcistica. Tante cose sono cambiate, meno la terra che trema e i napoletani che aspettano il conductor. Ora stanno per averlo, dopo un anno disperante. E con lui avranno un dirigente come Lele Oriali che manca a Napoli dai tempi di Italo Allodi, un vero enzima capace di connettere società e squadra”.