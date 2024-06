Antonio Conte è il nuovo tecnico del Napoli.

Fabrizio Romano ha riportato la notizia tramite X pochi minuti fa. Inizia ufficialmente l’era del tecnico salentino.

🚨🔵 Antonio Conte has just signed in as new Napoli head coach on contract valid until June 2027.



He’s back in Serie A after Tottenham chapter, huge appointment for Napoli with president Aurelio de Laurentiis heavily involved. pic.twitter.com/r8aAM4cQbJ