Conte riparte dal 77: Kvara rinnoverà il suo matrimonio con Partenope

Kvara resterà a Napoli su forte richiesta del nuovo tecnico Antonio Conte.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il georgiano rimarrà e adeguerà il suo contratto: “Conte vuole ripartire da Kvaratskhelia, su cui da tempo è in pressing il Psg, in cerca dell’erede di Mbappé. Non si arrende, il club francese, ma nonostante l’ultima off erta, 110 milioni, Kvara è blindato e ha già detto sì al Napoli, con cui tratta da mesi il rinnovo. Se ne stanno occupando il ds Manna e il suo agente Jugeli. Prolungamento e adeguamento dopo due anni da leader indiscusso del reparto offensivo con Osimhen”.