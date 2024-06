Romano conferma: “Conte è a Roma: firma prevista per domani!”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato che domani ci sarà la firma di Antonio Conte sul contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 3 anni. Queste le sue parole:

“Antonio Conte, a Roma, mercoledì firmerà come nuovo allenatore del Napoli. Conte è stato avvistato oggi nella foto esclusiva della prossima slide con il ds del Napoli Manna in volo verso la Roma… Firmerà nella sede del presidente De Laurentiis, contratto valido fino a giugno 2027 da siglare domani. Ingaggio record per Conte nella storia del Napoli e miglior ingaggio tra tutti gli attuali allenatori della Serie A 2024/25. Il suo contratto non includerà alcuna clausola rescissoria, clausola di uscita o simili nonostante le notizie delle ultime settimane. eccoci confermati”.

Questa la foto condivisa da Fabrizio Romano di Antonio Conte e Manna: