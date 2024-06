Come riferito dalla redazione di Sky Sport l’ incontro tra il presente del Del napoli De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e Antonio Conte a Roma è terminato. Domani sarà posta la firma sul contratto che legherà il tecnico salentino agli azzurri per i prossimi tre anni fino al 2027. Nel pomeriggio il tecnico era arrivato nella capitale per poi dirigersi nella sede della Filmauro.