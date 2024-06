Di Lorenzo, parla l’agente Giuffredi: “Striscione? Ennesima dimostrazione d’amore per il capitano. Farò di tutto per esaudire la sua volontà”

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, è tornato a parlare ai microfoni di TvPlay dopo le clamorose dichiarazioni riguardo il futuro del capitano del Napoli, affermando di voler lasciare la squadra quest’estate.

Pochi giorni fa alcuni ultras della Curva A hanno esposto uno striscione nei pressi di Via Argine con su scritto “Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano. Giuffredi pezzo di m****!”

L’agente del capitano, quest’oggi, ha commentato il gesto dei tifosi: “Per me è l’ennesima dimostrazione di un grande atto d’amore, in questo caso della Curva A nei confronti di capitan Di Lorenzo. Ho grande rispetto del tifo organizzato e della Curva A nello specifico. Ho tanti amici che la frequentano questa curva meravigliosa, sono ben consapevole degli enormi sacrifici che fanno per portare avanti la loro passione in un modo pulito e coerente”.

“Lo striscione non condizionerà le scelte di Giovanni. Ad oggi, il nostro pensiero rimane quello espresso fino all’ultima intervista rilasciata. Io continuerò a fare il mio lavoro secondo il mio pensiero, nell’interesse esclusivo del mio assistito, facendo di tutto per esaudire la sua volontà. Tutto questo senza possibilità di condizionamenti da parte di nulla e nessuno” conclude il procuratore napoletano.