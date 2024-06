L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvarataskhelia. Secondo il quotidiano Kvara dice sì. E’ uno di quei sì comprensibili ovunque. A cominciare dal Napoli, in questo periodo messo alle strette dal PSG per il georgiano. L’offerta è di 110 milioni, subito rispedita al mittente dal club azzurro. Kvaratskhelia non è in vendita, è un pilastro del futuro, è uno degli incedibili di Conte. Ed è proprio la prospettiva di lavorare con lui che ha indotto Kvara a dare disponibilità a proseguire con entusiasmo la propria esperienza napoletana. Il ds Manna ha parallelamente riaperto i discorsi con il suo agente Mamuka Jugeli. I colloqui per il rinnovo sono ripartiti con un incontro di questi giorni a Milano. Il Napoli di Conte ripartirà dunque da Kvaratskhelia: la prospettiva di lavorare con un maestro del calcio può essere una svolta per la sua carriera. Soltanto una proposta indecente da almeno 150 milioni potrebbe far vacillare il Napoli.