L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione riguardante Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano è braccio di ferro tra il Napoli e il suo capitano. Antonio Conte vuole ripartire da Di Lorenzo, lo ritiene fondamentale, e il Napoli lo blinda. Lo fa ufficialmente, con un post sui social, rispondendo al suo agente, Mario Giuffredi, che ieri pomeriggio aveva ribadito la volontà del giocatore di andar via. Il club di De Laurentiis ha replicato in serata, prendendo le distanze dalle dichiarazioni del procuratore. Una presa di posizione chiara che conferma la volontà della società di blindare il capitano che l’anno scorso aveva rinnovato fino al 2028, con opzione fino al 2029. A Di Lorenzo è interessata la Juventus, Giuntoli lo conosce bene, ma il Napoli è stato chiaro: non è in vendita. Eppure Giuffredi ha rafforzato un concetto già espresso nei giorni scorsi. Neppure Conte, a quanto pare, avrebbe riportato sui suoi passi il capitano azzurro.