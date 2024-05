Di Marzio – Napoli, non è decollata la trattativa Lukaku-Osimhen. Le ultime

Attraverso i suoi canali social, Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che il Napoli non si sta occupando soltanto di limare i dettagli con Antonio Conte. Il club partenopeo si muove anche sul mercato estivo, importantissimo per poter sognare una stagione più dignitosa di quella appena conclusa e ritornare in Champions League.

Il nodo da sciogliere riguarda Victor Osimhen. “In uscita infatti – si legge nel post di Di Marzio – non è decollata la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen. Bisognerà quindi capire dove potrà andare il centravanti nigeriano, che peraltro interessa all’Arsenal di Mikel Arteta”, ha concluso il noto giornalista di Sky.