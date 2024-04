L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui possibili rinforzi in difesa del Napoli. Secondo il quotidiano la Fiorentina metterà sul mercato Lucas Martinez Quarta. Il club viola non vorrebbe perdere il giocatore a zero alla fine della prossima stagione, in quanto il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Il difensore centrale è stato molte volte accostato al Napoli, grazie al suo rendimento convincente nonostante le difficoltà difensive del club gigliato.