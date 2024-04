L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul un retroscena riguardante il presidente De Laurentiis. Secondo il quotidiano il Napoli vive il finale di campionato in un turbinio di incertezze, perché l’Europa è una possibilità concreta, che sia Champions o Europa League o mal che vada Conference. Dall’Empoli al Lecce, ci sono sei finali tutte da vivere. Ci sono intrecci e storie personali, il destino già scritto di molti come Osimhen e Zielinski, che si unisce con l’obiettivo di conquistare per il quindicesimo anno consecutivo l’Europa. E per questo anche De Laurentiis è in ritiro con la squadra.