Calciomercato.com – Il primo obiettivo di Manna per il Napoli è Ferguson, c’è anche la Juventus, questa la richiesta per lui

Il Napoli è prossimo ad ufficializzare l’arrivo come Direttore sportivo di Giovanni Manna, che in estate dirà addio alla Juventus per accasarsi all’ombra del Vesuvio. Il prossimo Ds azzurro avrebbe già individuato il primo obiettivo di calciomercato, con il quale potrebbe fare uno sgambetto proprio alla Vecchia Signora. Sul taccuino di Manna infatti è finito Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna che tanto è cresciuto sotto la guida tecnica di Thiago Motta. Su di lui la Juventus già da tempo ha messo gli occhi, anche perché l’attuale tecnico felsineo nella prossima stagione potrebbe accasarsi proprio sulla panchina bianconera. Il Napoli come riportato dal sito di Calciomercato.com si è inserito prepotentemente e ha avuto i primi contatti con gli agenti dello scozzese. Per lui è quindi sfida tra azzurri e bianconeri, con il Bologna che chiede per lui almeno 25 milioni di euro