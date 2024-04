Schira: “Napoli e Juventus stanno monitorando Zhegrova del Lille”

Poche sfide al termine di questa stagione azzurra che si è rivelata deludente non solo per le aspettative ma soprattutto per i numeri e la scarsa costanza in campionato.

Ma il Napoli e De Laurentiis sono già al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione. Secondo l’esperto di calciomercato internazionale Nicolò Schira, il Napoli starebbe pensando ad un colpo in Francia, in concorrenza con una rivale: “Napoli e Juventus stanno monitorando l’ala del Lille, Edon Zhegrova“.

Edon Zhegrova, attaccante kosovaro classe ’99 del Lille e della Nazionale kosovara, durante questa stagione ha collezionato 26 presenze, mettendo a segno 5 gol e ha fornito 5 assist, reduce da una doppietta rifilata al Lens durante il “Derby du Nord”.

Attualmente, il costo del cartellino dell’ex Gent e Basilea è di circa 15 milioni e Napoli e Juventus osservano insieme l’ala, tentando di prevalere sull’altra per aggiudicarsi l’esterno kosovaro, compagno di nazionale di Amir Rrahmani.