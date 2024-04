L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Chelsea sembra essere in pole position per l’acquisto dell’attaccante classe 1998. Tuttavia, prima di concludere l’affare, il Chelsea dovrà risolvere alcune questioni legate al fair-play finanziario. Al momento, i Blues sono una delle poche squadre insieme ad Arsenal e Manchester United, che stanno inseguendo Osimhen. Si parla di un ingaggio di 11 milioni di euro all’anno con un contratto fino al 2028, con opzione per un altro anno. Tuttavia, il Paris Saint-Germain è un altro club forte nella corsa, poiché dovrà sostituire Kylian Mbappé, destinato al Real Madrid. In passato, il PSG aveva già tentato di strappare Osimhen al Napoli, ma le richieste di Aurelio De Laurentiis avevano reso difficile l’affare. Quest’anno, la clausola di 120 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per portare via uno dei protagonisti dello Scudetto