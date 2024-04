L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano sistemata la prima casella, con la scelta di Giovanni Manna il ruolo di d.s., tocca all’allenatore. De Laurentiis stima tantissimo Italiano. I due si sono sfiorati anche d’ estate, ADL lo vedeva come la guida perfetta per il post Spalletti, ma Commisso e la Fiorentina non erano ancora pronti a separarsi. Oggi i tempi sembrano maturi. È probabile che De Laurentiis ne abbia anche già parlato con Manna che ha dato il suo ok.. Antonio Conte invece rimane un sogno di De Laurentiis. I due si conoscono da tempo e hanno un ottimo rapporto. In passato, Conte ha dichiarato che questa squadra è fortissima e che, con le giuste mosse, si potrebbe ricostruire tutto.