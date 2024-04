L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione del sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Santiago Gimenez, l’attaccante messicano del Feyenoord, è uno dei nomi seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione. Questo giovane talento ha un repertorio vasto e variegato: è abile con entrambi i piedi, la sua presenza in area è minacciosa anche nell’aria e sa calciare da fuori area. Con il Feyenoord ha segnato 47 gol in 82 partite. Gimenez è un attaccante completo, senza etichette. È un riferimento per la squadra, con un bel mancino e la passione per le sterzate. La sua rapidità gli permette di cavalcare il campo palla al piede quando necessario. Cresciuto nel Cruz Azul, si è trasferito in Olanda due anni fa, e il suo sorriso contagioso dimostra la sua passione per il gioco.