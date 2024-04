L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio in nazionale. Il Monza gli ricorda il suo primo gol al Maradona, la doppietta in Serie A. Era il 21 agosto 2022, e ora, più maturo e cresciuto, è pronto a portare la squadra sulle spalle. La speranza di un posto in Europa è ancora viva, e domani, contro il Monza, Kvaratskhelia sarà in campo dal primo minuto, pronto a contribuire alla vittoria.