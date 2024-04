Napoli, cosa successe il 5 aprile 2017?

Passano gli anni e i ricordi calcistici, quelli belli ma anche quelli brutti, continuano a rimanere incatenati alle nostre menti. E’ il caso di Napoli-Juventus di 7 anni fa dove il grande ex, Gonzalo Higuain, siglò una doppietta contro la sua ex squadra in un San paolo, oggi Maradona, gremito di gente che lo fischiava. Dopo la doppietta, El Pipita Higuain indicò la tribuna d’onore dove era seduto Aurelio De Laurentiis colpevole, secondo il centravanti argentino, di non avergli garantito le migliori condizioni per restare. Infatti El Pipita, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe cambiato squadra per la poca ambizione del Napoli verso il tema scudetto e Champions League. La partita fu vinta poi dal Napoli per 3-2 ma non bastò, in quanto la Juventus aveva vinto all’andata per 3-1.