Gazzetta – Manna nuovo ds del Napoli: i motivi che hanno spinto ADL a sceglierlo

Giovanni Manna sarà il nuovo dirigente sportivo del Napoli. L’attuale primo collaboratore di Cristiano Giuntoli nella Juventus firmerà un contratto quinquennale con il club partenopeo al termine di questa stagione.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela i motivi che hanno spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a sceglierlo: “Nella testa di ADL, Manna dovrà essere quello che in passato sono stati Bigon e lo stesso Giuntoli. Lavoratori di successo, strateghi col dono della diplomazia nella gestione dello spogliatoio. Serviva un volto nuovo in un settore cruciale, per tagliare col passato e cancellare in fretta questi mesi di fallimento napoletano. Ecco, ora De Laurentiis è pronto a dare più potere di manovra a Manna, anche se le scelte finali le prenderà sempre lui. Aurelio chiederà al neodirettore anche una riorganizzazione del settore giovanile azzurro, annoso problema della gestione De Laurentiis: il Napoli vuole investire sul territorio e non solo sulle strutture, ma anche sui giovanissimi talenti che spesso vanno a cercare fortuna lontano da casa”.