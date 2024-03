LIVE – FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Atalanta 0-2: Miranchuk e Scamacca portano avanti la Dea

Benvenuti nella diretta testuale di MondoNapoli. Napoli-Atalanta è un match fondamentale per le sorti di entrambe le squadre. Gli azzurri sono obbligati a vincere per poter continuare a sognare un posto in Champions League e risollevare le sorti di una stagione per niente soddisfacente da campioni d’Italia. Da questo momento, fino a maggio, probabilmente neanche i pareggi sono ammessi. Dall’altra parte, anche la Dea sogna un posto nell’Europa che conta e vincere è fondamentale anche per gli scontri diretti: all’andata finì 2-1 per il Napoli.

45+1′ – Fine primo tempo. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-0 per gli ospiti. A segno Miranchuk e Scamacca.

45′ – 2-0 per l’Atalanta: Scamacca si inventa un supergol con una diagonale dal limite dell’area. Napoli poco attento con Juan Jesus che perde palla al limite.

32′ – Assedio Atalanta: Meret si lancia su Pasalic, rischiando molto ma salvando il risultato.

28′ – Osimhen prova il pareggio a tu per tu con Carnesecchi. Il nigeriano non riesce nel pallonetto, il portiere riesce a smanacciare. Politano riceve, ma trova il muro nerazzurro.

26′ – Si sblocca la partita: l’Atalanta passa in vantaggio con Miranchuk che in una situazione confusa spinge il pallone in rete nell’area piccola.

21′ – Anticipo importante di Meret che anticipa sul cross di Hateboer.

17 ‘ – Di Lorenzo recupera il pallone in un fazzoletto di campo e crossa per Osimhen. Il nigeriano anticipa tutti di testa, ma il suo tiro è un passaggio al portiere.

3′ – Miranchuk vicino all’1-0 per l’Atalanta: resiste alla carica di Juan Jesus, batte Meret e colpisce il palo.

Ore 12:30 – Inizia adesso la sfida della 30esima giornata di Serie A: Pairetto ha appena fischiato!

Ore 12:00 – Le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento. Fischio d’inizio alle ore 12:30.

Ore 11:30 – Gasperini e Calzona hanno reso note le loro formazioni ufficiali.