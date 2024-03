Casini: “Non è giusta prendersela con la Lega per quanto riguarda la sentenza, ma capiamo le posizioni di Napoli e Juan Jesus”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A ha parlato successivamente al Consiglio Federale del caso Acerbi-Juan Jesus e della presa di posizione del Napoli a riguardo. La società azzurra ha infatti deciso di non aderire alle iniziative della Lega italiana contro il razzismo come protesta per non aver squalificato il difensore dell’Inter. Queste le parole del presidente della Lega a riguardo: “A riguardo c’è un fraintendimento. Quelle iniziative sono della Lega, che è però vittima della situazione, non è attrice. Non è giusto prendersela con noi della Lega, ma le posizioni sia del Napoli che del calciatore a riguardo sono comprensibili e le capiamo”.