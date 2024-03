Ssc Napoli, svelata la nuova divisa “Everywhere Jersey”. I dettagli

La Ssc Napoli ha svelato la nuova ed ultima casacca per quanto riguarda la stagione 2023-24. Come riportato dalla società sul proprio sito ufficiale, si tratta di una mappa stilizzata dei porti in cui attracca la flotta Msc partendo da Napoli. Questa verrà indossata in occasione di Napoli-Atalanta. Di seguito, il comunicato ed una gallery della divisa.



Napoli, 27 marzo 2024 – SSC Napoli ed MSC Crociere, Main Partner del Club Campione d’Italia, sono lieti di presentare la speciale “Everywhere Jersey”. Dopo la celebrazione delle maglie Home e Away avvenuta lo scorso luglio a bordo della nave MSC World Europa, il Club partenopeo suggella ulteriormente il suo storico legame con il leader internazionale del settore delle crociere dedicando la quinta divisa stagionale al tema del mare.

Il concept di questa limited edition, infatti, appare come una mappa stilizzata dei porti più iconici cui la flotta MSC attracca: Dubai, Copenaghen e Miami si connettono in un unico grande flusso marittimo a Napoli, colorato crocevia di un mondo dalle diverse nazionalità tutte affacciate sullo stesso mare.



A completare il disegno è la Rosa dei Venti, strumento prediletto dai navigatori, riferimento assoluto per tutti coloro che considerano il viaggio la loro unica vera meta, pronti a raggiungere nuovi orizzonti: nulla di più indicato per raccontare la partnership tra SSC Napoli ed MSC Crociere, capaci da sempre di veicolare la passione di milioni di persone su tutti i Continenti.

Ecco quanto dichiarato in merito da Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli: “La presentazione della quinta e ultima maglia gara della stagione 23/24 chiude il cerchio iniziato a bordo della MSC World Europa a luglio. Il nostro viaggio è partito da Napoli con le prime due maglie della collezione, per poi continuare in Nuova Zelanda con la terza maglia ispirata alla cultura Maori per tornare su Napoli grazie al kit Halloween che ha celebrato l’antica storia del Cimitero delle Fontanelle. Oggi lanciamo in tutto il mondo la nostra “Everywhere Jersey” che rappresenta la perfetta fusione con il nostro Main Partner MSC, portando sulla nostra maglia la rosa dei venti -simbolo per eccellenza della navigazione e i quattro porti principali raggiunti dalle navi MSC in tutto il mondo. Un viaggio in compagnia di un Partner di eccellenza che siamo certi durerà ancora tanto tempo”.

Soddisfatto anche Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere: “Il 2024 di MSC Crociere è un ’viaggio verso la Bellezza’ a bordo di navi che hanno un profondo rispetto per l’oceano, il pianeta e l’ambiente. Anche questa maglia rappresenta la bellezza che, attraverso le destinazioni più iconiche della Compagnia, porta con sé lo spirito del viaggiatore che vede in ogni porto non solo un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Siamo molto contenti di avere una maglia dedicata che incarna appieno questo nostro spirito avventuriero e che interpreta con stile il legame che abbiamo con la città di Napoli e il suo club, icona di una bellezza estetica unica capace di incantare il mondo del calcio”.

NOTA TECNICA:

La nuova maglia è stata realizzata in poliestere bielastico con trama a onde in jacquard e stampa, mentre la mappa è stata realizzata in stampa sublimatica.

Il logo della squadra (Club crest) è realizzato in silicone su fondo satinato, mentre il logo dello sponsor è stampato a caldo con effetto soft-handfeel. A completare la maglia ci sono inserti laterali in rib di cotone a contrasto e colletto in costina. Il pantaloncino è realizzato in poliestere interlock con inserto laterale stampato in sublimatico e riprende la texture della mappa.

Le calze gara sono realizzate con loghi EA7 e Napoli in trama.