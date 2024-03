Lobotka, futuro lontano da Napoli? Laporta annuncia: “Il Barcellona lo prenderebbe”

Stanislav Lobotka è una delle poche certezze del Napoli di quest’anno. Sono pochissime le partite in cui non ha dato in meglio di sé, anzi, il peggior Napoli si è forse salvato grazie a lui. Intanto, Joan Laporta, il presidente del Barcellona ha annunciato pubblicamente l’interesse per lo slovacco: “Ci saranno uno o due innesti, senza pensare ai nomi e al riscontro mediatico. Lobotka? Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma dobbiamo verificare che ci siano tutte le condizioni”.

Qualche giorno fa l’agente di Lobotka disse che al suo assistito piacerebbe giocare con una squadra che lotta per vincere la Champions. Xavi in conferenza stampa ne aveva tessuto le lodi: “Chi acquisterei dal Napoli? Sicuramente Stanislav Lobotka”. Insomma, la stagione è ancora in corso e la possibilità di un suo addio sembra ancora remota, ma da non sottovalutare.