CdS – Il Napoli sogna Sudakov: ADL incalza per il gioiello dello Shakhtar

È quasi certa la partenza di Piotr Zielinski in estate, così come lo è la rivoluzione in programma per il Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che in cima alla lista dei desideri del patron del Napoli c’è Georgiy Sudakov, centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina: “De Laurentiis ne ha già offerti 40, e proprio a gennaio, allo Shakhtar per la stellina del calcio ucraino Georgyi Sudakov, 21 anni: proposta rifiutata, da quelle parti sognano incassi record tipo Mudryk al Chelsea. Impossibile allo stato, ma il Napoli incalza senza farsi strozzare“.

Il trequartista ucraino, che quest’anno ha messo a segno tre gol e ha fornito un assist, è corteggiato dal Napoli da molto tempo e l’ucraino stesso ha confermato pochi giorni fa la corte degli azzurri.