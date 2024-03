Francesco Acerbi, intercettato da alcuni giornalisti si è espresso in merito al caso che lo ha visto coinvolto ieri sera. Ecco le sue parole:

Non ho detto nessuna frase razzista. Juan Jesus ha capito male e io gliel’ho anche ribadito. Non ho parlato ancora con l’Inter. Ho profondo rispetto di tutti, gioco da 20 anni e sono consapevole di ciò che affermo. Ho parlato anche con Spalletti ma in maniera confidenziale. Quindi non uscirà dalla mia bocca ciò che ci siamo detti.