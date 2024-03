Juan Jesus blocca i festeggiamenti dell’Inter: le pagelle di MondoNapoli

Uno stoico Napoli ferma l’inarrestabile Inter e strappa un punto importantissimo per la corsa alla prossima Champions League. Juan Jesus riprende la partita sul finale, rispondendo al gol di Darmian che aveva sbloccato il match. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 6,5 – Incolpevole sul gol, effettua diverse parate decisive per tenere gli azzurri in partita.

Di Lorenzo 5,5 – Impreciso in impostazione, meglio in fase difensiva, ma non pienamente sufficiente.

Rrahmani 5,5 – In un match in cui il suo compagno di reparto è il migliore in campo, lui non gioca la sua miglior partita.

Juan Jesus 7,5 – Già prima del gol, grazie alle sue continue e decisive chiusure difensive era il migliore dei suoi.

Olivera 5,5 – In difficoltà fin dall’inizio, ma senza correre troppi pericoli.

Anguissa 5 – Lento e macchinoso, sicuramente il peggiore dei suoi stasera.

Lobotka 6,5 – Il faro azzurro sembra essere tornato ad illuminare il cammino degli azzurri.

Traorè 6,5 – Grande prova di Traorè, che fino alla sostituzione è stato tra i più intraprendenti in campo.

Politano 6 – L’esterno italiano non incide molto in avanti, ma è sempre prezioso.

Raspadori 5,5 – Contro dei colossi difensivi come quelli dell’Inter, non può che andare in difficoltà.

Kvaratskhelia 5,5 – Neanche lui riesce con i suoi soliti spunti a scardinare la stregua difesa nerazzurra.

Cajuste 6,5 – Con il suo ingresso cambia la partita.

Mario Rui 6.

Simeone 6.

Lindstrom 5.

Ngonge S.V.

Calzona 6,5.