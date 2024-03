Kvaratskhelia: “Napoli? Sono molto felice qui e i tifosi sono fantastici. Soprannome Kvaradona? Un onore, significa molto per me”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Nazionale georgiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Versus in occasione del lancio delle nuove scarpe targate Adidas.

L’attaccante georgiano, durante l’intervista, ha spiegato il suo rapporto con il Napoli e con la tifoseria partenopea: “I tifosi del Napoli sono fantastici, sono molto felice. Amano il calcio e sono orgoglioso che mi trattano davvero bene. Il Napoli è un grande club, ha avuto tanti calciatori importanti. Tra questi c’è una leggenda come Maradona, il più grande di tutti. Sono queste cose che rendono indimenticabile la mia esperienza con questa maglia”.

In merito al soprannome “Kvaradona” dato al talento del Napoli, lui commenta così: “Maradona è il Dio del calcio. Essere paragonato a lui è una bella sensazione ma non posso paragonarmi a lui che è stato il miglior calciatore della storia di questo sport. Naturalmente sono felice che i tifosi mi chiamino Kvaradona, significa molto per me”.

Inoltre, Khvicha Kvaratskhelia ha speso qualche parola riguardo l’urlo Champions e le sensazioni provate allo stadio Maradona: “Era un sogno, non pensavo mai di poterlo ascoltare. Per me è stato incredibile ascoltarlo per la prima volta nel nostro stadio. Quando è finita la musica è partito il coro “The Champions!”, è stato fantastico. Una sensazione incredibile, un sogno che ho realizzato. Mi ha dato ancora più motivazioni”.

“Adesso che il mio nome è famoso, tutti mi guardano come modello. Anche in Georgia i bambini mi amano, quindi devo essere un modello per loro. Devo essere calmo, umile. Devo dare il meglio in campo e fuori“ conclude Kvara.