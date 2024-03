GdS – Casting per la panchina, ADL ha tre tecnici in cima alla lista: i nomi

Dopo aver visto sfumare l’obiettivo quarti di finale di Champions League contro il Barcellona e aver visto sfumare l’obiettivo Scudetto durante il corso della stagione, al Napoli restano dieci match in campionato per poter raggiungere, almeno, il quarto (o quinto) posto in classifica per disputare la prossima edizione della Champions League.

Intanto, la Gazzetta dello Sport fa sapere che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis lavora costantemente per la panchina 2024/2025: “De Laurentiis ha cominciato il giro di consultazioni con i suoi uomini di fiducia: sul taccuino del presidente resta bene evidenziato il nome di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a cui voleva affidare la squadra campione d’Italia l’estate scorsa. Non se ne fece nulla, ma ora tante cose sono cambiate. Ad Aurelio, tra l’altro, piacciono molto anche Raffaele Palladino del Monza e Francesco Farioli del Nizza“.

Il nome in cima alla lista, in realtà, è un altro ma il desiderio non sarebbe destinato a concretizzarsi: “Il sogno, si sa, sarebbe Antonio Conte, ma dopo questo anno nero sembra un’ipotesi (quasi) impossibile“.