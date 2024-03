Napoli, il report odierno: prosegue il recupero degli infortunati

L’indomani del pareggio col Torino, il Napoli è tornato subito a lavoro. Martedì alle 21 gli azzurri si giocano il passaggio del turno di Champions in Spagna con il Barcellona. Stamattina al Konami Training Center i calciatori che sono scesi in campo hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto la seduta consueta. Ngonge, Rrahmani e Cajuste proseguono il recupero. Questa la nota del club:

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Rrahmani, Cajuste e Ngonge hanno svolto parte di lavoro con la squadra e parte personalizzato in campo”.