Inter-Napoli, da lunedì 11 marzo biglietti in vendita: tutte le info utili

Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli informa che da lunedì 11 marzo alle ore 9 saranno in vendita i biglietti del settore ospiti per Inter-Napoli. La sfida si terrà al Meazza di San Siro domenica 17 marzo alle ore 20:45. Sarà possibile acquistare il biglietto fino a sabato 16 alle ore 19, esaurimento posti permettendo.

Il costo del biglietto sarà di 39,00 euro e sarà acquistabile nei punti vendita autorizzati e online su Viva Ticket solo con la Fidelity Card. Non sarà possibile acquistare il tagliando ai residenti in Campania. Le attività di filtraggio avverranno al parcheggio ospiti (via Federico Tesio, in prossimità di Via Harar); solo successivamente sarà possibile accedere allo stadio. Per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, di seguito il link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadi e di rispettare il codice di condotta.