Futuro Kvara, l’agente: “Potrebbe andar via ad una condizione: a maggio si vedrà”

La stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia è tornata a splendere come durante la prima stagione. L’interesse dei top club europei nei suoi confronti è ormai assodato, e i supporters azzurri tremano, in attesa di novità. Nonostante il contratto in scadenza nel lontano 2027, il fantasma di una clamorosa cessione aleggia negli incubi dei tifosi napoletani. Del futuro di Kvaratskhelia, ha parlato il suo agente Mamuka Jugeli in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Georgia.

Ecco le sue parole: “Khvicha è molto dispiaciuto di non poter aiutare la Georgia nella partita contro il Lussemburgo, ma tifiamo insieme per la nostra nazionale“.

Poi l’agente del fuoriclasse georgiano ha parlato del futuro del suo assistito: “Per quanto riguarda il Napoli stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Khvicha Kvaratskhelia lascerà il Napoli se offrirà una somma tale che la dirigenza del Napoli non rifiuterà. Non posso parlare dell’importo specifico, questo è compito del presidente della società, io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio”.