L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su uno dei segreti di mister Francesco Calzona, ovvero il suo staff. Secondo il quotidiano Non esiste un metodo Calzona. Il tecnico calabrese sta solo facendo l’allenatore, di campo e in campo, osservando i suoi talenti per capirne pregi e difetti, per poi metterli nelle migliori condizioni in campo. Il mister ripete al suo staff di riportare solo fiducia. A cominciare da Simone Bonomi e Francesco Sinatti, fino ad arrivare a Marco Brini e Gianluca Segarelli, rispettivamente match analist e collaboratore. E con lui anche nella Slovacchia. Questi lavorano l’un per l’altro e sono inseparabili sia a Castel Volturno, dove arrivano la mattina presto, e poi anche dopo, nel tempo libero quasi sempre a cena insieme. Anche ai tempi di Sarri e poi di Spalletti lo staff viveva nei Campi Flegrei con questo legame indissolubile. E, adesso, in questa mini-avventura da 3 mesi, hanno nuovamente piantato i piedi nella Terra del Mito.