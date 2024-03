L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvara non vuole ancora approdare nei paradisi del calcio internazionale. Vuole continuare il suo percorso di crescita a Napoli e continuare a far sognare il popolo napoletano. Però c’è bisogno di adeguare l’ingaggio, di portarlo a livelli di un top player. Il georgiano è la stella meno pagata tra le big della Serie A, guadagna appena 1,5 milioni netti a stagione. Di recente il suo agente ha messo un po’ di pressione al Napoli, parlando dell’interesse di tanti top club. Lo stesso agente ha dato appuntamento a tutti a maggio, quando le cose saranno più chiare. Al momento, la situazione è che con Osimhen in uscita, Kvara dovrebbe essere il simbolo del progetto futuro. E come tale spera di essere trattato per allungare il contratto di almeno una stagione rispetto all’attuale scadenza del 2027. L’entourage del georgiano si aspetta una proposta da almeno 4 milioni di base, più eventuali bonus. Poi, se la società lo vorrà discuterà se inserire una clausola rescissoria.