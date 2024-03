L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante il mister Francesco Calzona. Secondo il quotidiano in praticamente due settimane il mister ha ribaltato una squadra, le ha restituito voglia di giocare e vincere, le ha dato un’idea. Quando si è presentato a Castel Volturno, alla vigilia della gara con il Barcellona, prima dell’ allenamento ha detto ai ragazzi di avere una sola certezza: il loro talento, quello che gli ha fatto realizzare un capolavoro l’anno scorso non può essere svanito nel nulla. Invece, intorno a sé, aveva solo facce stravolte di chi non ha percezione di dove fosse, c’era il caos scatenato dall’uso di tanti schemi, il tridente rovesciato in difesa a tre e un fuggi fuggi annunciato per la prossima estate