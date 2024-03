L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano oltre a Ngonge, che dovrebbe recuperare dopo aver saltato le ultime quattro partite, saranno da valutare le condizioni di Rrahmani, uscito contro la Juventus per un risentimento all’adduttore destro. Calzona aveva avvertito subito il potenziale rischio di un infortunio serio e per questo lo ha sostituito con Ostigard. Infatti lo stesso mister ha ammesso dopo che il kosovaro aveva avuto un indurimento che andava e veniva e poteva rischiare di farsi male di più. Ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, col Torino sarà sostituito da Ostigard, ma si pensa a recuperarlo per il Barcellona, una partita nella quale le rotazioni saranno già poche a centrocampo, in cui mancheranno l’infortunato Cajuste, oltre ai fuori lista Dendoncker, Zielinski e Demme.