Higuain, parla il fratello: “Napoli? Rispetto per i tifosi ma non per ADL. Tra Osimhen e Vlahovic ecco chi scelgo”

Nicolas Higuain, fratello ed ex agente di Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha espresso il suo parere sul successo del Napoli della scorsa stagione, del periodo che sta affrontando la formazione bianconera e ha presentato il prossimo match che vedrà protagoniste proprio Napoli e Juventus.

In merito allo Scudetto vinto la scorsa stagione dal Napoli, Nicolas Higuain si è espresso così, facendo un riferimento anche al presidente De Laurentiis: “È stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità. Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione“.

Continuando a parlare del presidente del Napoli, il fratello del Pipita commenta il suo rapporto con ADL: “Napoli? Ho rispetto per i tifosi ma non posso dire lo stesso per il presidente che ha fatto mille promesse senza mai mantenerle”.

Inoltre, Nicolas si esprime anche sul prossimo match tra le due ex squadre del fratello e sul paragone tra i due bomber delle rispettive formazioni: “Vedrò Napoli-Juventus, sono due squadre che ci hanno dato tanto. Ho ricordi stupendi, tutto il mondo sa come sono andate le cose. Vlahovic o Osimhen? Prendo Higuain... Due ottimi attaccanti col fiuto del gol nel dna. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra. Io preferisco giocatori come Dusan e Lautaro“.

Infine, il fratello di Higuain spende alcune parole sul fratello: “Gonzalo sta bene, si gode la vita con moglie e figlia, si tiene in forma giocando a padel ma vive ancora di calcio: spesso mi chiama dicendomi di aver scovato un giovane che farà carriera. Mi fece il nome di Julian Alvarez e mi disse “Giocherà in Europa”. Potrebbe quasi dare una mano a Giuntoli nella Juventus“.