L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Calzona dovrà fare a meno di Cyril Ngonge anche contro la Juventus. Due gli assenti, Cajuste e Ngonge, che si prenotano per le prossime partite. Calzona, da quando è arrivato a Napoli, non ha mai potuto contare sull’esterno belga, il cui rientro è previsto per il prossimo match con il Torino. Anche ieri l’ex Verona, che si è fermato prima dell’andata con il Barcelona per un risentimento muscolare, ha svolto allenamento personalizzato in campo.