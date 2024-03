L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza di spettatori che ci sarà domani sera per il match tra Napoli e Juventus. Secondo il quotidiano dopo i sei gol al Sassuolo c’è stato un affannoso sprint per vivere Napoli-Juventus allo Maradona. Biglietti a ruba da giorni e ormai esauriti, fino a ieri sera ne restavano pochissimi. Sold out tutti gli altri settori, perché quello con la Juve è da sempre un appuntamento troppo importante. Il Maradona si presenterà all’evento con una cornice di pubblico da oltre cinquantamila spettatori che ci sarebbero stati anche senza il 6-1 del Mapei Stadium. La città, quest’anno, non ha mai abbandonato il Napoli, lo testimonia la media dei 46mila in casa ad ogni partita nonostante le difficoltà dell’annata. Napoli ha sempre scortato la squadra: domani c’è la Juve e all’orizzonte un altro pienone