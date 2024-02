De Laurentiis: “Osimhen è un grandissimo giocatore, i soldi sono il nostro ultimo problema, vedremo chi partirà”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al “Business Football Summit – The Path To Profit”, tenutosi a Londra e promosso dal Financial Times. Il patron azzurro ha toccato tanti temi nell’intervista con il giornalista James Fontanella-Khan. Queste le sue parole: “Osimhen è un grandissimo giocatore, ma questo si sa, è uno dei grandi giocatori che ha avuto il Napoli. Abbiamo avuto tante leggende come Cavani, Higuain, Cavani e Lavezzi, così come Mertens. Osimhen è un ottimo giocatore, ci sono tanti calciatori che sono innamorati del Napoli. Quello di Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che se ne sono innamorati e ci sono rimasti per tanto tempo, come Hamsik, che è rimasto per 11 anni. O come altri per otto anni. Ci sono altri invece che sono nel mirino dei top club come Real Madrid, Psg, dell’Arsenal, del Manchester City e del Chelsea. Queste squadre hanno tanti soldi, difficile trattenere i calciatori quando a volerli sono queste squadre. Soprattutto quando i tuoi poi hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati. Osimhen ha una clausola rescissoria molto alta. Vedremo chi partirà, i soldi sono l’ultimo problema per il Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti, come è stato fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Sono solo problemi sentimentali, quando vedi che un giocatore che va via è come dire addio ad un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque vada”. Poi sul calcio odierno: “Il calcio è un’industria schiava di alcune istituzioni che dovendosi mettere il vestito del comando ne hanno limitato lo sviluppo. Il calcio così si è ritrovato ad essere sempre più indebitato e schiavo della pirateria che non ha mai saputo dominare. Un calcio malato soprattutto perché è malata l’economia, perché ai campionati si iscrivono club che non hanno la capacità economica per competere: significa che le competizioni esistenti non offrono proventi sufficienti, nonostante le cifre che la Uefa snocciola per le nuove coppe. Il calcio così non è sostenibile e si gioca troppo. E quando giochi troppo finisci per inflazionare l’interesse del pubblico. Il calcio in tv deve essere gratis per tutti. Se vuoi recuperare pubblico devi andare in diretta tv gratis. E tu come imprenditore devi essere quello che sa raccogliere come fai vedere il calcio. Non solo negli stadi, che in Italia sono fatiscenti e non confortevoli con il pubblico. Parlo anche della tv: non è possibile che in Formula 1 le immagini mi facciano quasi credere di essere al posto del pilota e nel calcio non sia così. Io vorrei scegliere i miei registri, dico sempre che l’esempio di come trasmettere una partita è la finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Ma il calcio è invecchiato anche dal punto di vista del gioco: bisognerebbe sedersi ad un tavolo e riflettere, ma il nostro è un grande circo in cui non ti puoi fermare a pensare e quindi non puoi ribellarti”.

“Gli Agnelli sono un cancro del calcio. La classe arbitrale dovrebbe dipendere dai club, con cui dovrebbe dialogare perché non sia una casta ma dei collaboratori. E non esiste che un arbitro espella un allenatore, il calcio per questo motivo sembra una barzelletta“.

“Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipano squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci dovessero entrare per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025, ma chi vivrà vedrà“.

“Mi dispiace per la Juventus, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalla Coppa: se dovessimo riuscire a battere il Barcellona e poi a fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juventus è fuori dalle Coppe europee e non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per Club“.