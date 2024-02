Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali. Le scelte di Bigica e Calzona

Sassuolo e Napoli si sfideranno alle ore 18.00 per il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A.

Da segnalare, sulla panchina neroverde, il debutto di Bigica, che inserisce Volpato nel tridente di trequartisti e arretra Thorstvedt al fianco di Matheus Enrique, vista l’assenza dello squalificato Boloca.

Sul lato azzurro invece, Calzona ritrova capitan Di Lorenzo dopo la squalifica, ma perde Cajuste per infortunio. In attacco spazio al tridente Politano-Osimhen-Kvartskhelia, mentre in mediana il tecnico del Napoli sceglie di dare una chance da titolare a Traorè, ai danni di Zielinski

Ecco le scelte dei due tecnici: