LIVE – Segui la diretta di Sassuolo-Napoli

41′ – TERZO GOL DEL NAPOLI! ANCORA OSIMHEN! Errore in impostazione della difesa del Sassuolo, con Politano che intercetta e mette il nigeriano da solo davanti alla porta, che fa ciò che gli riesce meglio: insacca. 1-3 per il Napoli.

39′ – Altra fantastica azione corale del Napoli: Kvaratskhelia serve Traorè che, in fuorigioco, serve Osimhen in mezzo che sbaglia clamorosamente.

36′ – KVARATSKHELIA VICINO AL GOL! L’asso georgiano vede Consigli fuori dalla porta e ci prova da dietro la linea di centrocampo. Il suo tentativo finisce di poco sopra la traversa. Sul tentativo di salvataggio, Consigli ha strappato una parte della rete dalla traversa. L’arbitro ferma la partita.

31′ – ALTRO GOL DEL NAPOLI! Uno due stratosferico degli azzurri che ribaltano completamente il risultato. Gol simile al primo, palla a rimorchio di Politano che trova Osimhen sempre prontissimo a gonfiare la rete. 2 a 1 per gli azzurri che sembrano un’altra squadra rispetto a quella vista negli ultimi mesi.

29′ – GOL DEL NAPOLI! Stupenda azione corale degli azzurri, con Anguissa, che trovato in profondità da Di Lorenzo, mette Rrahmani a tu per tu con consigli con un fantastico colpo di tacco. Il centrale kosovaro buca il portiere e fissa il risultato sull’1 a 1.

27′ – Grande scatto in profondità di Osimhen, che supera un difensore e scatena il destro da posizione troppo defilata. Il suo tiro non trova la porta.

21′ – Brutta palla persa di Di Lorenzo, che scatena il contropiede neroverde: Laurienté cerca Thorsvedt in area che da solo non riesce a controllare. Pericolo scampato per il Napoli.

16′ – GOL DEL SASSUOLO! Prima discesa del Sassuolo nella metà campo azzurra, sulla respinta della difesa si avventa Racic con un gran tiro dalla distanza. Meret non può niente, è 1 a 0 per i neroverdi.

14′ – Grande break di Traorè, cross di Mario Rui ma la difesa del Sassuolo riesce a mettere in calcio d’angolo anticipando Osimhen in ottima posizione.

13′ – Occasione per il Napoli! Grande inserimento di Di Lorenzo che crossa da buona posizione. Sulla respinta del difensore del Sassuolo arriva Traorè che calcia al volo, pallone di poco al lato.

10′ – Come da pronostico, è il Napoli a fare la partita. Prima un lancio di Politano per Osimhen impegna Consigli, poi sempre l’ala azzurra si guadagna il primo corner della partita. Batte Kvaratskhelia

7′ – Cross di Bajrami deviato da un difensore, facile la presa di Meret.

4′ – Conclusione di Lobotka da fuori area che però finisce larga alla destra di Consigli.

2′ – Primo tiro da parte del Napoli, ma il tentativo Kvaratskhelia viene bloccato dal difensore.

1′ – Inizia il match! Pallone nei piedi del Napoli che si proietta subito in avanti alla ricerca del gol.

Alle 18 andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 21esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli. Entrambe le squadre sono chiamate a rialzarsi dopo un periodo a dir poco difficile, con un rendimento a dir poco al di sotto delle aspettative.