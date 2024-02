Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Mazzocchi sulla destra. C’è Zielinski?

Si avvicina sempre di più l’inizio di Cagliari-Napoli, match di Serie A valido per la 26esima giornata di campionato. La partita, che avrà inizio alle ore 15, sarà fondamentale per entrambe le squadre: da un lato i sardi alla ricerca di punti per la salvezza, dall’altro i partenopei costretti a vincere per ritrovare fiducia e avvicinarsi alla zona Europa. Ecco quindi le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All.: Claudio Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Francesco Calzona