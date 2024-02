UFFICIALE – L’elenco dei convocati azzurri: Di Lorenzo assente per squalifica, ma gesto da capitano vero. La decisione su Ngonge

Ufficiale l’elenco dei convocati azzurri per la prima sfida nel campionato italiano da tecnico di Calzona alla guida della squadra azzurra. Tra i giocatori assenti c’è il capitano Giovanni Di Lorenzo, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nel match di settimana scorsa col Verona. Nonostante la squalifica il capitano ha voluto essere al fianco della squadra, e proprio per questo motivo volerà anche lui in Sardegna assieme ai suoi compagni. Ancora fuori dall’elenco dei convocati Ngonge, che dopo l’infortunio subito nei giorni precedenti al Barcellona non sembra ancora essere al 100%. Sembrava che Kvaratskhelia potesse non essere nell’elenco dei convocati per l’atteggiamento nella partita di Champions, voci poi smentite dalla sua effettiva presenza nell’elenco dei partenti per la Sardegna. L’elenco dei convocati di mister Calzona:

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

MAZZOCCHI Pasquale

MARIO RUI

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

JUAN JESUS

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ZIELINSKI Piotr

DENDONCKER Leander

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor